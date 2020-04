Corecom, oggi il corso online agli studenti del Volta di Como: lezione su fakenews e disinformazione

Ha fatto tappa nella mattinata di oggi al Liceo classico Volta di Como il tour virtuale del corso online di media education per le scuole lombarde organizzato dalla presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni, Marianna Sala. L’iniziativa si inserisce nel programma di lezioni in materia di disinformazione e fake news, cyberbullismo, reputazione digitale, uso consapevole di internet, in pieno svolgimento in formato e-learning sulle piattaforme on line utilizzate dalle scuole delle principali città lombarde.

Ha tenuto la lezione agli studenti del Volta il professor Marco Morcellini, commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e già pro rettore dell’Università La Sapienza di Roma.

L’iniziativa, che nella scorsa edizione aveva raggiunto migliaia di studenti lombardi, ha rischiato quest’anno di saltare, a causa dell’emergenza coronavirus, ma l’esplosione senza precedenti delle fakenews e del flusso incontrollabile delle notizie relative al Covid-19 ha spinto il Corecom della Lombardia a garantire comunque in formato e-learning questo servizio rivolto ai giovani, per indirizzarli a un uso responsabile dei media e delle nuove tecnologie.

