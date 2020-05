Ciclismo, ottobre rovente: il Lombardia il 31, il Giro (con passaggio comasco) dal 3 al 25

Il Giro di Lombardia, gara organizzata da Rcs Sport, è stato programmato per sabato 31 ottobre, data che ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche agli organizzatori del Rally Aci Como, la finale di Coppa Italia che invece è in calendario il fine settimana successivo. Gli organizzatori comaschi che in questi anni hanno collaborato con Rcs Sport sono disponibili a ospitare il traguardo con il gran finale (scalata di Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio, San Fermo della Battaglia e conclusione in piazza Cavour).

Professionisti ma anche amatori: Cantù, la Brianza e il Triangolo Lariano sono pronti ad accogliere i partecipanti alla “Gran Fondo Il Lombardia”, manifestazione riservata che va in scena il giorno successivo alla classica dei professionisti.

Intanto, il Giro d’Italia è stato fissato dal 3 al 25 ottobre e si attende di conoscere l’eventuale conferma della tappa Morbegno-Asti, che prevedeva il passaggio dei corridori dal Lario e dalla città di Como.

