Lombardia, nuova crescita delle vittime. Continua il calo dei ricoverati

Numero record di tamponi processati e contagi in lieve aumento in Lombardia, ma torna a crescere purtroppo il numero dei decessi in Lombardia. In provincia di Como, dati in linea con quelli di ieri con 37 nuovi casi accertati rispetto ai 32 di ieri.

Il totale dei pazienti che nella regione hanno contratto certamente il virus è arrivato a quota 79.369. I nuovi positivi sono 634 più di ieri, un aumento maggiore rispetto ai 500 registrati ieri, ma è necessario segnalare che i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 14.516 rispetto ai soli 6.455 di ieri. Al totale dei positivi si aggiungono anche 130 casi relativi all’intero mese di aprile che non erano stati rendicontati.

Tra i dati incoraggianti la continua diminuzione dei ricoveri. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è sceso sotto quota 500 e oggi sono 480, con un calo di ulteriori 29. I ricoverati nei reparti non intensivi sono 6.070, con una ulteriore riduzione di 122. Purtroppo, dopo un periodo segnato da una riduzione significativa dei pazienti che hanno perso la vita, il dato è tornato molto alto, con 222 vittime nelle ultime 24 ore rispetto ai 95 di ieri.

In provincia di Como il trend è stabile, con una leggera crescita dei positivi rispetto a ieri, 37 in più a fronte dei 32 di ieri. Il totale dei casi accertati sul Lario è di 3.401. I comaschi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono 516.

