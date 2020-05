Cede l’impianto di illuminazione, chiusa la galleria Brogeda 3

A ricostruire i fatti è Roberto Braga, autotrasportatore comasco di 59 anni, frontaliere, che questa mattina si era appena messo in viaggio per lavoro (destinazione Piemonte) quando improvvisamente nella galleria Brogeda 3 (sulla statale 708 Raccordo di Brogeda) nei pressi dello svincolo di Tavernola gli è crollata sul camion parte dell’impianto d’illuminazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e anche i danni per il mezzo sono contenuti, ma poteva andare molto peggio, anche perché – ha spiegato – dietro al suo camion viaggiavano due automobili.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polstrada. La galleria è stata poi chiusa e il traffico deviato. E’ intervenuto il personale di Anas per i lavori.

