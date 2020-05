Letta: “Recessione durissima, senza Europa non ne usciamo”

La crisi economia scatenata dal coronavirus è drammatica, e la solidarietà europea sarà fondamentale per uscirne. E’ l’opinione del docente presidente del Consiglio, Enrico Letta, oggi ai microfoni di Etv.

“La recessione sarà durissima. Dobbiamo stringerci tutti l’uno accanto all’altro e trovare le migliori soluzioni non soltanto per salvare il lavoro rimasto, ma anche per aiutare la gente a rilanciare nuove iniziative e creare nuovo lavoro: questa crisi sta trasformando il sistema economico, il nostro modo di vivere, cambierà le nostre abitudini. Quel che è sicuro è che da soli non ce la faremo. L’aiuto complessivo che come Europa ci daremo gli uni con gli altri ci farà uscire da questa situazione. Chi racconta che ce la possiamo cavare da soli dice una balla”.

L’esponente del Pd ha parlato anche degli scenari politici post-pandemia.

“Ho l’impressione che un terzo governo, una terza maggioranza dentro questa legislatura sia difficile da immaginare, se non impossibile. Credo abbia ragione chi dice che questo governo sarà quello che concluderà la legislatura”.

Infine, una parola sulla Lombardia, la cui gestione dell’emergenza è oggetto di polemiche e critiche.

“Le critiche sono sempre legittime, ma questo non è il momento della resa dei conti, perché la crisi sanitaria non è ancora passata. Ma nella regione epicentro mondiale di questa pandemia, quando tutto sarà passato, sarà necessaria una riflessione e un’assunzione di responsabilità”.



© Riproduzione riservata