Il Sole al centro del Festival della Luce 2020. Il 21 giugno trasmissione speciale su Etv con Cecchi Paone

Il Sole sarà al centro della VII edizione del Festival della Luce Lake Como, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, che si svolgerà dal 7 al 20 giugno in modalità online e che culminerà il 21 giugno in una trasmissione speciale in onda su Espansione Tv, condotta in prima serata dal divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

«Lo scorso anno il tema del Festival era la luna, quest’anno il sole – dice Luca Levrini, presidente di Fondazione Volta – Una scelta che evoca infinite suggestioni. Il Sole come potente risorsa naturale, ma anche come ispirazione infinita per artisti e poeti. L’elemento più adatto per coniugare arte e scienza, emozioni e razionalità». Una edizione diversa, quella 2020, proposta in streaming e attraverso radio e televisione. «Una scelta necessaria per l’impossibilità di ritrovarsi in teatri, sale e musei. – spiega Levrini – Mancherà certamente la condivisione umana dell’evento, ma ci si arricchirà della possibilità di offrire il Festival a tutti, ovunque ed in ogni momento».

Il tema è stato scelto anche per la concomitanza con l’atteso minimo di attività solare a partire dal 2020 – previsto dalla Nasa – con effetti sul clima e condizioni favorevoli per l’invio di sonde spaziali verso il sole. Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Como e della Regione Lombardia, sotto l’egida dell’Unesco e con la collaborazione del Comitato scientifico del Festival stesso, e che conta tra i media partner il Corriere di Como, proporrà dal 7 al 20 giugno, tutti i giorni alle 18.30 sui canali social della Fondazione Volta, dei contributi video di scienziati e uomini di cultura che parleranno del sole nell’antichità, della meteorologia, dell’astrofisica, della biodiversità, delle emergenze sociali legate ai cambiamenti climatici.

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, come detto andrà in onda su Espansione Tv una trasmissione speciale dal titolo “Festival della Luce 2020 – Streaming edition”, che vedrà in studio, tra gli altri, il conduttore Alessandro Cecchi Paone e il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. Collegati on line porteranno la loro testimonianza il Premio Nobel Michel Mayor e il fotografo dei più maestosi ghiacciai del mondo Fabiano Ventura.

“Ripensare ad un evento come questo, opportuno nel ripristinare non solo la speranza ma la voglia di futuro, è stato complicato per modi, tempi e rivoluzione delle programmazioni – commenta Franco Brenna, presidente del Festival della Luce – Ed è dal sole che il nostro Festival ricomincia”.

© Riproduzione riservata