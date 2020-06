Festival della Luce, il 21 giugno lo speciale su Etv. Cecchi Paone: “Il sole è la vita per definizione”

Una edizione inedita, in streaming, la VII del Festival della Luce Lake Como, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, in corso dallo scorso 7 giugno e che culminerà il prossimo 21 giugno in una trasmissione speciale in onda su Espansione Tv, condotta in prima serata dal divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. “Il sole, tema trainante di questa edizione, è la luce e la vita per definizione – dice Cecchi Paone – Noi abbiamo avuto in Italia due geni: Volta, che ha preso l’energia luminosa trasformandola in un’energia che si può conservare e riutilizzare su necessità, ed Enrico Fermi, che per primo ha portato l’energia del sole sulla Terra con la fissione dell’atomo. Non ce lo ricordiamo, ma siamo i grandi pionieri della scienza e delle tecnologia attuale e del futuro”.

Tutti i giorni alle 18.30, i video – disponibili sui canali social della Fondazione Alessandro Volta – propongono i contributi di scienziati e uomini di cultura. Domani sarà la volta di Davide Chiaroni, professore del Politecnico di Milano, che parlerà del sole e delle fonti rinnovabili. Il Festival proseguirà con un ricco programma fino al 21 giugno, giorno del solstizio d’estate quando, come detto, andrà in onda la trasmissione speciale che ospiterà alcuni celebri scienziati e professori universitari che interverranno intorno al tema principale del Festival, declinato attraverso l’arte, la meteorologia e i cambiamenti climatici, la fotografia e l’astrofisica.

© Riproduzione riservata