Oggi l’addio all’ex viceprefetto Tumbiolo. I funerali a Como nella basilica di San Giorgio

Sono in programma questo pomeriggio alle ore 16, nella basilica di San Giorgio in via Borgovico, i funerali dell’ex viceprefetto Salvatore Tumbiolo. Morto nella notte tra sabato e domenica nella sua casa di Como, era nato in Sicilia il 31 ottobre 1927. Laureato in Giurisprudenza a Palermo, era arrivato a Como nel 1964. Era rimasto in Prefettura fino al 1972.

Nel novembre del 1974 era stato nominato magistrato del Tar, nel 1987 Consigliere di Stato. Nel dicembre del 1997 era stato collocato a riposo come Presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato.

Era stato anche consigliere giuridico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’agosto 1989 all’agosto del 1991 e poi, ancora, dal settembre 1992 al febbraio 1997, con i presidenti del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti, Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini e Romano Prodi.

