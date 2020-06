Contagio in Lombardia: +88 casi. Due nel Comasco. Varese e Sondrio a zero

Contagio in Lombardia: numeri incoraggianti. I nuovi casi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 9.099, dei quali lo 0,97% è risultato positivo. Calano i ricoverati in terapia intensiva (48, 3 in meno) e nei reparti (692, 218 in meno). Si contano purtroppo sette nuovi decessi, per un totale di totale complessivo di 16.586. Gli attualmente positivi sono 12.227 (-677).

Degli 88 nuovi positivi, due sono in provincia di Como. A zero contagi Sondrio e Varese.

© Riproduzione riservata