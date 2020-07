In provincia di Como 4 nuovi casi, sempre meno i malati negli ospedali lombardi

“Continua il calo dei ricoverati, che sono 36 meno di ieri e aumenta quello dei guariti, 188 in più. Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 sono legati a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati”.

Così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha commentato i dati di oggi sull’evoluzione del contagio in Lombardia. Con 9.440 i nuovi casi come detto sono 98. I guariti e dimessi sono arrivati a 67.610.

In terapia intensiva restano ricoverati 41 pazienti, lo stesso numero di ieri mentre nei reparti ordinari sono 241, con un calo di 36. Le vittime sono 21 per un totale di 16.671.



In nuovi casi in provincia di Como sono 4. A Milano sono 28, a Bergamo 23, a Brescia 9, a Cremona 5, a Lecco 2, a Lodi 3, a Mantova 5, a Monza e Brianza 2, a Pavia 3 e a Sondrio 2.

