Virus, +95 tamponi positivi in Lombardia (3 a Como) e 16 decessi. Calano ancora i ricoverati

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia.

Su 10.160 tamponi, 95 sono risultati positivi (di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 ‘debolmente positivi’). Aumentano i guariti (+330), diminuisocono i ricoverati sia in terapia intensiva (-5) sia in reparto (-10).

Ancora alti purtorppo i decessi: +16, per un totale di 16.691 dall’inizio della pandemia.

Ecco infine i nuovi casi per provincia:

Milano: 19, di cui a Milano città: 3;

Bergamo: 31;

Brescia: 13;

Como: 3;

Cremona: 2;

Lecco: 1;

Lodi: 4;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 0;

Sondrio: 2;

Varese: 0

© Riproduzione riservata