Como, ancora zero contagi. In Lombardia 63 nuovi positivi

Como si ferma a 0 nuovi contagi da Covid-19, per il secondo giorno consecutivo. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 63 nuovi casi, dei quali 11 a seguito di test sierologici e 12 debolmente positivi. Questo a fronte di 10.426 tamponi processati. Significativo l’aumento dei guariti, 475 in un giorno. I ricoverati in Terapia intensiva scendono a 23, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti nei reparti non intensivi sono ad oggi 177, 1 in più del giorno precedente. I decessi causati dal virus sono 5, per un totale di 16.765 lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia.

Come detto, la provincia di Como oggi torna a registrare 0 contagi, insieme con Varese. Le province con il maggior numero di nuovi casi sono Milano (+18) e Bergamo (+15). Si fermano a 1 nuovo positivo Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio.

