Cernobbio diventa smart con un’app per scoprire la città e l’infopoint telematico

L’estate di Cernobbio punta sulle novità smart: una nuova app per scoprire la città e l’infopoint telematico.

Con l’applicazione “Cernobbio Tales” camminando per le vie del Comune, i visitatori potranno visualizzare in alcuni particolari punti di interesse, dei brevi video in cui cittadini e altri personaggi locali raccontano aneddoti legati al contesto: un modo nuovo per scoprire il patrimonio storico, paesaggistico, gastronomico e artistico del territorio.

Già realizzati dieci video dedicati a Villa Bernasconi, Villa d’Este, l’ex Galoppatoio di Villa Erba e la dimora stessa, via Cinque Giornate con il quartiere operaio e un ristorante stellato, il Municipio, l’imbarcadero, Piazza Castello e la Riva.

Diverse le persone coinvolte per i racconti, fra cui il sindaco Matteo Monti che dà il benvenuto, il campione del mondo di canottaggio Filippo Mondelli, lo chef stellato Davide Caranchini, il presidente di Villa Erba Filippo Arcioni, e poi Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo, lo storico proprietario di Villa d’Este Jean Marc Droulers e per finire una coppia in costume della Rappresentanza Storica di Cernobbio che partecipa al Palio del Baradello.

Con il successivo aggiornamento verranno pubblicati altri video.

“Si tratta di una base di partenza per un progetto innovativo a lungo termine -sottolinea il sindaco- Abbiamo coinvolto la cittadinanza nell’accoglienza turistica, perché tutti possano sentirsi parte integrante di questo fenomeno che da sempre caratterizza il nostro territorio. L’idea è quella di rendere l’app interattiva: confidiamo di suscitare l’interesse di molte altre persone e anche di attività produttive cernobbiesi che in futuro potrebbero creare e caricare dei contenuti in maniera indipendente, in modo da arricchire sempre di più l’esperienza di visita”.

A Cernobbio anche l’infopoint è multimediale: da quest’anno sarà in modalità telematica per offrire servizi sempre più attuali.

Dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 17:00, è possibile infatti interfacciarsi tramite telefonata, videochiamata o chat whatsapp (+39 3478818532) o tramite email (infopoint@comune.cernobbio.co.it), e rimanere sempre aggiornati seguendo le pagine Facebook e Instagram @Cernobbio Città, dove periodicamente verranno proposte anche delle dirette informative.

