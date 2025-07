Via dei Patrioti a Civiglio a singhiozzo, ostaggio delle allerte meteo. La strada, chiusa sabato per l’allerta meteo arancione, è stata riaperta questa mattina alle 11 e poi richiusa nuovamente in serata dalle 18.

“È previsto un nuovo peggioramento del meteo con una graduale ripresa delle precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. – si legge sulla pagina Facebook della polizia locale di Como – Per questo motivo, dalle 18 e fino a nuova comunicazione via dei Patrioti verrà chiusa al transito. Seguirà nuova comunicazione a seguito di verifiche delle condizioni di sicurezza”.

La protezione civile della Regione Lombardia ha infatti emesso una nuova allerta meteo arancione – criticità moderata – per temporali fino alle 5 di domani mattina, che poi diventerà gialla – criticità ordinaria – fino alle 23 di domani su Lario e Prealpi occidentali.

La via dei Patrioti, lo ricordiamo, è rimasta chiusa per quasi 14 mesi, dalla frana del 15 maggio 2024. Lo scorso 2 luglio è stata finalmente riaperta a senso unico alternato regolato da semaforo. Una riapertura durata poco, visto che sabato il maltempo ha obbligato l’amministrazione a disporre un nuovo divieto di transito.

L’ordinanza pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Como prevede infatti che la via dei Patrioti venga richiusa ad ogni allerta meteo arancione o rossa.

Dopo oltre un anno dalla frana, nei giorni scorsi sono tornate a passare le prime auto. Il transito è consentito solo ai veicoli dei residenti, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e agli autobus con capienza massima fino a 20 posti.

Una riapertura che i residenti, che per 14 mesi hanno dovuto affrontare percorsi più lunghi per raggiungere il capoluogo, attendevano da tempo.

A monte della strada sono stati istallati dei new jersey in calcestruzzo per contenere e intercettare eventuali materiali franosi. Il margine stradale lato valle è stato delimitato con delle barriere e della segnaletica per impedire il transito di veicoli in prossimità del muro di contenimento.

I residenti dovranno ora aspettare che il tempo migliori per tornare nuovamente a transitare sulla strada.