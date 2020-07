Miss Mondo Lombardia, domani la finale sulla sponda lecchese del lago

Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, sarà tra gli ospiti in giuria della finale regionale di “Miss Mondo Lombardia”, in programma domani a Dervio, nel parco Boldona. “Le suggestive sponde orientali del Lago di Como si trasformeranno in un palcoscenico internazionale di grande prestigio e saranno le protagoniste di un evento unico e ricco di fascino – ha dettoi – Il rilancio del turismo è figlio anche dell’eleganza che sfilerà a Dervio, in una rassegna all’insegna del fashion e della magia di destinazioni che meritano di essere visitate. La mia presenza sarà la testimonianza della mia vicinanza ad un territorio che da sempre è una delle destinazioni più esclusive non solo della Lombardia ma di tutto il mondo”.

