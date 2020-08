Nuova ordinanza regionale: mascherina al chiuso, sui bus utilizzabili tutti i posti a sedere. Le novità

Mascherina obbligatoria al chiuso. Va indossata anche all’aperto nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento. Resta l’obbligo di utilizzarla sui mezzi pubblici, sui quali però si potranno occupare tutti i posti a sedere (e la metà di quelli in piedi).

E’ la sintesi della nuova ordinanza regionale firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, in vigore da oggi, sabato primo agosto, fino al 10 settembre.

Mantenuto anche l’obbligo di misurare la temperatura per i dipendenti delle aziende e i clienti dei ristoranti.

Si allentano invece le misure sui mezzi pubblici: mascherina obbligatoria, come detto, ma saranno utilizzabili tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi. Autobus, battelli e metropolitane aumenteranno quindi la capienza di passeggeri.

Infine, una novità sulle celebrazioni religiose: l’ordinanza prevede che il numero di partecipanti sia determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone. Limite al quale si può derogare solamente con la relazione di un tecnico che attesti una capienza superiore sempre nel rispetto della distanza minima.

