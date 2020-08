Calcio, inizia il ritiro del Como. Domani pomeriggio la partenza per Arona

Inizia domani il ritiro del Como in vista della nuova stagione di serie C 2020-2021, che scatterà il prossimo 27 settembre. Nel pomeriggio la formazione di mister Marco Banchini partirà per Arona, in Piemonte, dove si fermerà per le prossime tre settimane. Per incoraggiare e salutare gli azzurri i tifosi lariani si sono dati appuntamento alle 17 fuori dallo stadio Sinigaglia, in largo Borgonovo. Il campo di allenamento sarà a Borgomanero, al centro Santa Cristinetta. Tutte le sedute di allenamento, così come le amichevoli precampionato che presto verranno comunicate, saranno a porte chiuse.

