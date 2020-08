Politici e bonus Covid, Broggi (Pd): “Restituisco i soldi all’Inps”

La polemica sui politici che hanno chiesto il bonus Covid, il segretario provinciale del Pd e sindaco di Solbiate con Cagno Federico Broggi ha annunciato che restituirà i soldi ottenuti all’Inps. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno espresso attestati di stima e affetto nei miei confronti e soprattutto nei confronti del lavoro svolto – dice – Voglio dare dimostrazione concreta di dignità e onestà, fugare ogni dubbio e spiegare a chi sta conducendo questa campagna che si può essere diversi nei modi, nei comportamenti e nei gesti”.

“Nessuna ammissione di aver sbagliato – aggiunge – ma la semplice dimostrazione che se sei una persona corretta, non hai paura a dimostrarlo. E voglio dimostrarlo, perché alla mia moralità tengo molto. Mi chiedo però anche se abbia senso fare politica in questo modo e in questo contesto. Se ha senso passare le giornate a lavorare per sentirsi dare del ladro dal tuo Stato, quello Stato che hai servito negli ultimi mesi sputando sangue. Per me l’impegno pubblico ha sempre avuto un senso profondo e certe parole, certe frasi, certi ragionamenti affrettati calati dall’alto su tutti indistintamente hanno fatto davvero male”.

