Coronavirus, i dati di domenica 6 settembre: 198 nuovi casi in Lombardia, 3 a Como

Coronavirus, i dati di domenica 6 settembre diffusi dalla Regione, registrano 198 nuovi casi in Lombardia, 3 in più in provincia di Como, a fronte di 12.117 tamponi effettuati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,63%.

86 i guariti e dimessi nella giornata di ieri, mentre nelle strutture ospedaliere, sono 2 i malati in più in terapia intensiva, che salgono a 25 in totale, mentre sono 3 i nuovi ingressi in reparto, dove si trovano ricoverati in totale 248 pazienti. Purtroppo domenica sono stati registrati 3 decessi a causa del virus; 16.880 dall’inizio della pandemia.

I dati di domenica 6 settembre:

– i tamponi effettuati: 12.117, totale complessivo: 1.707.042

– i nuovi casi positivi: 198 (di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti

– in terapia intensiva: 25 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (+3)

– i decessi, totale complessivo: 16.880 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 86, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 28;

Como: 3;

Cremona: 8;

Lecco: 3;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 1;

Sondrio: 2;

Varese: 11.

