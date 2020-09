Grande successo per il raduno motonautico di scafi d’epoca e classici a Villa d’Este

Grande successo per il raduno motonautico dedicato agli scafi d’epoca e classici che si è tenuto lo scorso sabato 12 settembre nell’incantevole scenario di Villa d’Este. Realizzato in collaborazione con Asdec, Associazione Scafi d’Epoca e Classici – Registro Storico Nautico, ha visto la partecipazione di oltre venti barche, veri e propri capolavori artigianali che celebrano il Made in Italy e l’antica tradizione nautica, specialmente quella lariana, con i suoi cantieri così celebri in tutto il mondo.

Tra le protagoniste di questo indimenticabile raduno un “Abbate Villa d’Este Super” del 1961 e una “Vaporina Cranchi” del 1960 che hanno accompagnato gli altri modelli.

© Riproduzione riservata