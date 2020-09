A Cavallasca la prima personale dell’artista comasca Azzurra Patti

A Cavallasca fino al 20 ottobre è in programma la prima personale di Azzurra Patti, artista comasca, negli spazi di “Sul confine” in via alla Torre. Una formazione, la sua, tra arte e scienza che le ha permesso di intraprendere un percorso di esplorazione della materia e dei pigmenti. Come lei stessa ha spiegato: “Chimica, fisica, disegno e storia dell’arte non sono poi così lontane le une dalle altre”.

Insomma un lavoro di ricerca e sperimentazione, alla scoperta di tecniche nuove con le quali confrontarsi.

Nelle sue opere prevalgono i paesaggi, ma è molto forte anche il legame con la sua città: Como.











La mostra – come detto – resterà aperta al pubblico negli spazi di Cavallasca fino al prossimo 20 ottobre. Ingresso libero.

