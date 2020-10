Difesa dal rischio idrogeologico: la Regione Lombardia stanzia 5 milioni e 300mila euro per una serie di lavori sul territorio lariano. A darne notizia è il sottosegretario regionale comasco Fabrizio Turba.

Tra gli interventi finanziati, il rifacimento a Como degli argini di torrente Cosia e fiume Aperto (300mila euro), la sistemazione a Dongo del versante Crotti-Pomaro nelle località Crotti e Stazzona (500mila euro). Circa 600mila euro andranno poi nella regimazione fluviale del Lambro, nel Triangolo lariano, e un milione di euro – l’importo più alto – verrà investito nella sistemazione idraulica del torrente Lura. Gli altri interventi toccheranno principalmente l’Altolario.

“Sono risorse economiche molto importanti per la salvaguardia di territori che maggiormente soffrono per rischi idrogeologici. – spiega Turba – Ringrazio l’assessore Foroni per il provvedimento che siamo certi porterà benefici in tema di sicurezza e sostegno alle economie locali già fortemente colpite dall’emergenza sanitaria. Le risorse – ha concluso il sottosegretario Turba – rientrano nella Legge 9-2020 grazie alla quale siamo già riusciti a destinare al territorio comasco oltre 200milioni di euro, risorse mai viste nella nostra provincia”.