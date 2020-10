Serie C, i tre arbitri della sezione Aia di Como scenderanno in campo il prossimo fine settimane per le gare del girone B e C.

Tra i designatori anche il lariano Emilio Ostinelli, già “fischiettato” in serie A e membro del collegio che sceglie i direttori di gara.

Andrea Colombo, reduce dal “7” in pagella della Gazzetta dello Sport, dirigerà Carpi-Arezzo. Impegnato in Abruzzo, Mattia Caldera è stato chiamato per Carpi-Arezzo. Trasferta in Veneto, invece, per Alessandro Di Graci, che sarà quarto uomo nella sfida che oppone la terza squadra del Verona e i marchigiani della Vis Pesaro.