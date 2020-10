A Como prosegue il programma di adeguamento degli edifici scolastici: ieri la giunta comunale ha infatti approvato i documenti di fattibilità per alcuni interventi nelle aule, nei refettori e negli spazi comuni quantificati in circa 1,5 milioni di euro, che riguarderanno diverse scuole comunali e asili nido.

In particolare, interessate dai lavori saranno le scuole dell’infanzia di via Palma e via Volta, le primarie di via Sinigaglia, di via XX Settembre, di via Isonzo, di via Montelungo e di via Interlegno, ed infine la secondaria di primo grado e la palestra di via Magenta.

Per quanto riguarda l’istituto di via Friuli a Tavernola è stato approvato il documento di fattibilità per il rifacimento completo degli impianti elettrici, all’interno e all’esterno, e dell’area sportiva adiacente, per un importo complessivo di circa 416 mila euro.

Riguardo ai lavori e agli stanziamenti economici, soddisfazione è stata espressa dagli assessori comunali ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni e alle Politiche educative Alessandra Bonduri.

Le scuole interessate dagli interventi:

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PALMA

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VOLTA

SCUOLA PRIMARIA DI VIA SINIGAGLIA

SCUOLA PRIMARIA DI VIA XX SETTEMBRE

SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTELUNGO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA INTERLEGNO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA DI VIA MAGENTA