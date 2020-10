La coda questa mattina arrivava in via Pasquale Paoli. Un lunghissimo serpentone di auto incolonnate per recarsi a fare il tampone in via Napoleona, uno dei tre Punti organizzati dall’Asst Lariana sul territorio (gli altri sono a Cantù e a Menaggio) con modalità drive-through per cui è necessario recarsi in auto. In questa sede vengono eseguiti, per conto dell’Ats Insubria, i tamponi richiesti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (tamponi su prenotazione con indicazione, previa telefonata, del giorno, dell’ora e del luogo dove l’utente deve presentarsi).

Già nei giorni scorsi era evidente l’incremento degli utenti, questa mattina (complice anche per molti il giorno di riposo dal lavoro) lo è stato ancor di più. Presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità.

Nei tre Punti Tampone, e quindi come detto anche in via Napoleona, vengono eseguiti anche gli esami per l’attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell’infanzia. In questo caso l’accesso è diretto e senza prenotazione (da lunedì a sabato dalle 9 alle 13) ma oltre al rispetto degli orari è necessario presentarsi avendo compilato l’autodichiarazione predisposta da Regione Lombardia (scaricabile dal sito di Ats Insubria) e il form on-line sempre di Ats.