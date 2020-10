Le acque del Lario hanno accolto il messaggio in bottiglia di due ragazzini di Berlino e lo hanno cullato fino a spingerlo sulle rive del lago antistanti l’Aero Club. Sembra la trama di un film, invece è quanto è accaduto nella realtà, a Como.

In un’epoca in cui la comunicazione digitale permette di far pervenire un messaggio in una frazione di secondo dall’altra parte del mondo, c’è ancora chi preferisce affidarsi a carta e penna e chi si lascia travolgere dalla poesia e dal romanticismo che soltanto paesaggi come quello del Lago di Como sanno ispirare.

“Ciao, siamo Henny 8 anni e Severin 14 anni. Vi scriviamo un messaggio in bottiglia. – inizia così il bigliettino che i due ragazzini tedeschi hanno affidato alle acque del Lario – Veniamo dalla Germania e siamo in vacanza sul lago di Como. E’ meraviglioso qui. Saremmo felici se potessi rispondere. – hanno scritto rivolgendosi a un ipotetico destinatario – Speriamo di vederti presto!!!”. Al messaggio seguono gli indirizzi dei mittenti.

Il destino ha fatto giungere la bottiglia nella zona dell’hangar, destando subito la curiosità e l’interesse degli addetti che tengono pulito lo scivolo. L’Aero Club non ha voluto far cadere questo particolare ritrovamento nel vuoto. “Li contatteremo – spiegano – e li inviteremo a fare un giro in idrovolante se dovessero tornare nella nostra zona”. La trama di questa storia potrebbe avere, per i due ragazzi, un finale davvero sorprendente.