Confcommercio Como ha pubblicato sul suo sito un bando per l’assegnazione di sostegni economici agli operatori della ristorazione, unitamente a tutti i dettagli per partecipare.

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione è di 1.297.500 euro per la richiesta di voucher destinati all’acquisto di vini presso le cantine e i produttori lombardi.

Destinatarie sono le MPMI non agricole aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia. L’impresa beneficiaria può ricevere fino a un massimo di n. 2 voucher del valore di 250 euro ciascuno. Il voucher non potrà essere frazionato e dovrà essere utilizzato presso uno dei produttori/imbottigliatori presenti nell’elenco, qui allegato e pubblicato lo scorso 23 ottobre, per l’acquisto di vino di qualità in bottiglia al prezzo di mercato in una unica soluzione. Il valore del voucher sarà scorporato dalla fattura di vendita del produttore/imbottigliatore e il voucher potrà rappresentare fino a un massimo del 60% del valore della fornitura.

Le domande potranno essere presentate tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore 10:00 del prossimo 29 ottobre e fino alle ore 12:00 del 27 novembre 2020. L’operatore della ristorazione deve utilizzare il voucher assegnato presso il produttore/imbottigliatore corrispondente, entro il 30 giugno 2021 e dovrà comunicare il codice del voucher al produttore/imbottigliatore che lo riporterà sulla fattura di acquisto insieme alla dicitura “Adesione all’iniziativa di cui alla D.G.R. n. 3486 del 5 agosto 2020.