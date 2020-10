Parolario edizione virtuale. A seguito delle nuove restrizioni introdotte dal Dpcm del 24 ottobre, il Festival non si svolgerà in presenza. Stefania Auci, autrice del caso letterario “I Leoni di Sicilia” sarà protagonista domani, venerdì 30 ottobre. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Parolario. Una saga familiare, scritta intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana: dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia.

Nell’arco della giornata, ci sarà l’intervento anche di Andrea Speziali, alle 18.30 e fruibile attraverso la pagina Facebook di Villa Bernasconi. L’ospite parlerà del volume da lui curato “Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Pittura, disegno, architettura, scultura”. Il manoscritto raccoglie il primo studio monografico dedicato a Mario Mirko Vucetich, un artista originale di grande versatilità.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.parolario.it.