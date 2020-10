Al via oggi il ciclo di conferenze “Gli Stati Generali della Sanità”, organizzato dal Pd lombardo. “Se il Covid ci sta insegnando qualcosa è che la sanità lombarda deve cambiare, rimettendo al centro il cittadino come valore assoluto – spiegano gli esponenti dem – Politica, autorità sanitarie e cittadinanza hanno rare occasioni di incontrarsi e interfacciarsi, specialmente su un tema così delicato. Grazie a questa rassegna, le occasioni non mancheranno”.

Fino al 2 dicembre, con cadenza settimanale, gli appuntamenti coinvolgeranno diverse personalità di spicco della politica e della sanità comasca. Si parte ggi, alle 20.30, con Fabio Banfi, direttore generale dell’Asst Lariana, Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale della Lombardia, e Dario Cremonesi, presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Como, che si confronteranno sul tema “Dalla riforma Maroni alla nuova Ats Lariana”. Parteciperanno anche i consiglieri regionali dem Gian Antonio Girelli, presidente della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, e Samuele Astuti, capogruppo Pd in Commissione Sanità.



Tutti gli incontri si svolgeranno in streaming e saranno aperti e visibili a tutti, collegandosi alla pagina Facebook del Gruppo Pd Lombardia.