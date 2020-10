Il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi resta al 19% e in Lombardia anche la giornata di oggi registra numeri in linea con quelli di ieri. Nel dettaglio, sono 46.781 i tamponi processati e 8.919 i casi accertati, poche decine in meno rispetto al dato di 24 ore fa, con 8.960 nuovi contagi. In provincia di Como, dopo il picco di 890 casi registrato ieri sono 475 i nuovi positivi accertati.

Il bollettino del contagio della Lombardia segnala oggi anche 2.064 guariti e dimessi, ma cresce anche il numero più drammatico, quello delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 73.

In linea con quella dei giorni precedenti anche la crescita dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 392, con una crescita di 22 unità rispetto a ieri mentre nei reparti ordinari il dato è aumentato di 335 unità e i degenti sono attualmente 4.033.

La situazione delle province. Resta massima l’allerta in provincia di Milano, dove sono 3.730 i nuovi casi, dei quali 1.553 nel capoluogo lombardo. Oltre quota mille casi anche a Monza Brianza e Varese, rispettivamente con 1.207 e 1.202 contagi accertati. In provincia di Como sono 475 i nuovi casi accertati, un dato simile a Brescia, che ne ha 413. A Pavia sono 387 i contagi accertati nelle ultime 24 ore. A Mantova si contano 248 nuovi positivi, 243 a Bergamo e 228 a Lecco. Nessuna provincia è sotto quota cento contagi, i dati migliori sono quelli di Cremona, 184, Lodi 151 e Sondrio 133.