L’aggiornamento sui contagi diffuso dalla Regione domenica 8 novembre, registra 6.318 nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dei quali 174 a Como, a fronte di 38.188 tamponi effettuati, pari ad un rapporto del 16,5%.

Nel dettaglio i dati relativi alla giornata di ieri evidenziano:

– i tamponi effettuati: 38.188, totale complessivo: 3.256.646

– i nuovi casi positivi: 6.318 (di cui 323 ‘debolmente positivi’ e 49 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 110.001 (+1.420), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti

– in terapia intensiva: 650 (+40)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.225 (+412)

– i decessi, totale complessivo: 18.343 (+117)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città;

Bergamo: 123;

Brescia: 545;

Como: 174;

Cremona: 99;

Lecco: 136;

Lodi: 57;

Mantova: 135;

Monza e Brianza: 877;

Pavia: 313;

Sondrio: 114;

Varese: 620.