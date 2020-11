La scorsa estate, il territorio di Rebbio era stato protagonista di un ulteriore episodio di cronaca che aveva riguardato una serie di furti e danneggiamenti all’interno dell’oratorio del quartiere. Le prepotenze proseguivano da mesi, anzi da anni, ed erano compiute da un gruppetto di bulli di periferia composto da italiani e stranieri residenti a Rebbio.

In particolare, tre persone sono finite con l’essere iscritte sul registro degli indagati della Procura, in un’indagine coordinata dal pm Massimo Astori che è stata chiusa e che ha raggruppato – nello stesso fascicolo – altri episodi riconducibili ai tre indagati compiuti non solo a Rebbio ma in tutto il circondario. Erano state tante, infatti, le segnalazioni giunte in tribunale sulle attività della banda.

Tra gli esposti anche quello della parrocchia di Rebbio, comunità esasperata dopo che da tempo era stato superato il limite. La richiesta, che era anche un grido di aiuto, era quella di individuare i responsabili e far tornare l’oratorio un posto sicuro, liberandolo da questi personaggi. Cosa che è avvenuta. Il pm ha chiesto al gup il rinvio a giudizio.