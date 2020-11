Lutto nel mondo dell’automobilismo. Come riporta oggi il Corriere di Como, è recentemente scomparso Paolo Brenna, Vicepresidente di Aci Como e fiduciario AciSport per il territorio lariano. Brenna era una figura di riferimento, conosciuta e apprezzata all’interno della macchina organizzativa del Rally Aci-Etv e in generale, da tutti gli appassionati delle quattro ruote. Solo lo scorso 6 e 7 novembre era in prima linea per lavorare alla realizzazione dell’edizione 2020, una gara di livello e rilievo nazionale segnata dall’emergenza sanitaria e che ha visto il trionfo del pilota comasco Corrado Fontana.