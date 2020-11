Il talentuoso cuoco emergente ed esperto di erbe spontanee Matteo Pasutti, originario delle Marche ma residente a Tavernerio, è l’eliminato di questa settimana del programma dello chef stellato Cannavacciuolo, l’Accademia di cucina che prende il nome di “Antonino Chef Academy”.

Il giovane comasco dice così addio al sogno di poter entrare a far parte della brigata di Villa Crespi, il famoso ristorante del giudice di Masterchef, immerso nella cornice del Lago d’Orta. A detta di Antonino Cannavacciuolo, che in questo format si cimenta nel ruolo di professore e mentore, come riporta la sezione spettacolo di Sky TG24, al ventenne che deve abbondonare la sfida «manca il senso pratico nel riuscire ad andare fino in fondo».

Resta invece in gara, in questa corsa per l’ambita opportunità, il 22enne originario di Tremezzina, Matteo Corridori.