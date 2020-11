Sono 9.221 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, in Lombardia, numeri di nuovo in crescita. Ma crescono anche i tamponi processati che oggi sono 42.248. Torna a salire il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi, pari al 21,8%. E tornano ad aumentare i nuovi positivi a Como: 948 in più (ieri erano 645).



Segno più, però, anche per i guariti e dimessi che sono 4.985. Negli ospedali lombardi aumenti contenuti, sono altri 15 i malati ricoverati in terapia intensiva, complessivamente sono 930. Negli altri reparti, dopo il segno meno registrato ieri, oggi tornano a crescere seppur di poco (+13) i pazienti, per un totale di 8.304.

Sono 175 (10 in più rispetto all’ultimo report) i nuovi decessi, che portano a 20.190 il drammatico numero dei lombardi che hanno perso la vita a causa del Covid dall’inizio della pandemia.



Aumentano i contagi a Milano: oggi sono 3.706 in provincia, dei quali 1.547 in città. Segue Monza Brianza con 986 e Como con 948. A Varese sono 922. Seguono Brescia con 623, Pavia con 385, Bergamo con 249, Mantova con 275. Sono altri 255 a Lecco, 156 a Lodi e 124 a Cremona. Improvvisa impennata a Sondrio con 390 nuovi positivi.