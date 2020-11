Dopo aver parlato di questo progetto benefico per settimane, questa sera alle 20.30 prenderà il via l’asta online organizzata dalla Fondazione Provinciale di Como. Va detto che sono stati numerosi i volti noti nel mondo dello sport, dello spettacolo, della musica italiana, che hanno deciso di partecipare attivamente e in maniera generosa alla nobile iniziativa a favore degli anziani duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Ospite della serata sarà anche Cesare Pancotto, allenatore della Pallacanestro Cantù, che ha sottolineato in una nota quanto lo sport sia custode di valori sociali e quanto quest’asta ne sia una prova tangibile. «Ad alzare la coppa di questa grande partita – ha poi concluso il mister – vogliamo siano loro, i più deboli».

Più di trecento persone si sono già iscritte. Aderendo all’iniziativa ci si potrà aggiudicare uno degli oltre 80 lotti donati da personaggi famosi quali ad esempio Gianluca Zambrotta, Federica Pellegrini, Andrea Ranocchia, Lautaro Martinez, Margherita Granbassi, Davide Van de Sfroos, Gianni Morandi, Francesco Guccini, Marco Ferradini, Enrico Ruggeri, Paolo Cecchetto, Maurizio Fondriest, Federica Brignone, i giocatori della Pallacanestro Cantù e molti altri. Sul sito della Fondazione (www.fondazione-comasca.it/asta/) è disponibile e aperto a tutti il link per poter accedere all’evento online.