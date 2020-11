Il mondo della biciletta si conferma come un patrimonio dell’artigianato italiano. Nell’edizione 2020, il premio “Artibici” è stato assegnato, in webinar all’interno del Linkiesta Festival, alla Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Si tratta di un riconoscimento, verso quelle eccellenze del territorio che si sono distinte per la realizzazione di capolavori su due ruote.

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del Ghisallo, «Per la sua straordinaria opera di conservazione della memoria del ciclismo italiano – ha motivato Fumagalli, il Segretario Generale di Confartigianato – che si contraddistingue per la raccolta unica di cimeli che ne raccontano l’artigianalità, ma anche per la costante attenzione a comunicare i valori e la tradizione di questo sport, che hanno fatto del Museo in cima alla salita del Ghisallo un luogo di culto per appassionati di tutto il mondo, consegno il premio “Artibici 2020” alla Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo».

«È un premio che ci fa molto piacere perché gratifica l’impegno profuso in questi anni – ha ringraziato il direttore Carola Gentilini – per far vivere e crescere al meglio il Museo del Ghisallo. Ci terrei a dedicare questo premio proprio a Fiorenzo Magni e alla sua famiglia, perché quest’anno ricorre il centenario della sua nascita e questo premio onora ancora di più questo importante anniversario».