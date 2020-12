Cantù in trasferta a Brindisi domani per la decima giornata di campionato. L’Acqua S.Bernardo si troverà davanti una delle squadre rivelazione dell’anno, che con coach Frank Vitucci ha ottenuto otto successi consecutivi.

Dopo quasi un mese di stop per il Covid, Cantù ha affrontato in una settimana Milano, Treviso e Roma. Ora, dopo la settimana di stop del campionato la trasferta pugliese, alla quale seguiranno quelle di Trento e Brescia. In mezzo ci saranno pure i due recuperi delle gare contro Cremona e Trieste, per un totale di cinque partite in quindici giorni.

«Come prima cosa desidero congratularmi con Brindisi, dalla società all’allenatore. Frank Vitucci sta facendo davvero un buonissimo lavoro – dice coach Cesare Pancotto alla vigilia della sfida – Credo che nel corso della gara dovremo aggredirli se vogliamo colmare il gap che ci divide e se, soprattutto, non vogliamo essere aggrediti noi da loro. Il calendario ci mette di fronte a tre trasferte consecutive, un’anomalia per noi, tuttavia questo necessita da parte nostra un adattamento. Concentriamoci sulla prima, poi penseremo alle altre due. Se vogliamo un futuro dobbiamo pensare prima al presente».

Pallacanestro Cantù e New Basket Brindisi si sono affrontate in passato 20 volte e le vittorie sono state divise perfettamente a metà. L’ultimo match disputato in Puglia è stato vinto dai brianzoli lo scorso anno al PalaPentassuglia. Domani la sfida inizierà alle 18.