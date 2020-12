Il Como finisce in dieci e torna con un solo punto dalla trasferta toscana. Contro il Pontedera finisce 2-2 e i lariani sono ora al terzo posto con 25 punti, a 6 lunghezze dalla capolista Renate.

Fischio d’inizio e lariani subito in avanti, con due corner consecutivi dopo neppure un minuto. Risposta immediata dei padroni di casa, pericolosi al 5’ minuto. Facchin si fa trovare pronto. Ospiti ancora pericolosi al 19’ sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo. Punizione da buona posizione al 26’ per i toscani, poi ancora Como al 32’.

La partita si gioca su ritmi elevati, con azioni da entrambe le parti ma le due squadre non concretizzano e il primo tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa entrambe le squadre cercano il gol. Dopo pochi minuti terza ammonizione nella squadra di Giacomo Gattuso, cartellino giallo per Bertoncini. Al 61’ Pontedera pericoloso con Magrassi che spreca la prima occasione ma un minuto dopo non sbaglia e da centro area mette la palla in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Immediata però la reazione degli ospiti che un minuto dopo con Gabrielloni riportano il risultato in parità.

Passano sessanta secondi e il Como ribalta il risultato, portandosi in vantaggio con Gatto che riceve palla da Iovine e batte Sarri. Ospiti in vantaggio 2-1 e padroni di casa che non ci stanno e rispondono subito con una traversa di Catanese.

Al 69’ il Como resta in dieci. Bertoncini viene ammonito per la seconda volta e scatta l’espulsione. In inferiorità numerica, a 5 minuti dalla fine la squadra di Gattuso subisce il secondo gol con Tommasini che batte Facchin e riporta il risultato sul 2-2. Due minuti dopo Tommasini segna di nuovo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 2-2 dopo quattro minuti di recupero.

Il Como torna dalla Toscana con un punto e tornerà in campo sabato alle 14.30 al Sinigaglia contro la Carrarese, squadra che ha al momento gli stessi punti dei lariani.