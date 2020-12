Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (che ora sono meno di 800) e anche nei reparti ordinari. Il numero dei tamponi effettuati è 16.757 e sono 1.562 gli ulteriori contagi in Lombardia nelle ultime 24 ore con un rapporto tra test eseguiti e nuovi positivi al 9,3%. I guariti/dimessi sono 1.885 in più. E’ questo in sintesi il quadro che emerge dal report diffuso oggi dalla Regione. Come sempre accade dopo il weekend, il numero dei tamponi eseguiti si riduce, resta però stabile – come detto – il rapporto.

Nel dettaglio i casi aggiornati sono altri 1.562 (di cui 149 ‘debolmente positivi’). Le terapie intensive (con 26 pazienti in meno) scendono oggi sotto quota 800 e si attestano a 781. Dieci in meno rispetto a ieri anche i malati negli altri reparti (che sono complessivamente 6.362).

I decessi sono 56 in più e portano il drammatico conto delle vittime a 23.080 dall’inizio della pandemia.

Guardando alle singole province: tolta Milano che per dimensioni fa registrare sempre i numeri più alti (sono 441 i nuovi casi), seguono Varese e Como con, rispettivamente, 263 e 255. Quindi Monza e Brianza con 179 e il lecchese con altri 129. Bergamo e Brescia si fermano a 72 e 110 contagi in più nelle ultime 24 ore. Sotto i 30 casi gli altri territori con Lodi e Mantova che contano soltanto 3 nuovi positivi ciascuna.