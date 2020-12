Mille panchine in campionato in serie A. Coach Cesare Pancotto raggiungerà questa sera il traguardo nel match di questa sera tra Vanoli Cremona e Acqua S.Bernardo Cantù. L’allenatore, 65 anni, alla sua seconda stagione alla guida della società brianzola, è al momento l’allenatore in attività con più presenze nella massima serie, secondo nella classifica di tutti i tempi alle spalle del solo Tonino Zorzi, che vanta 1073 panchine.

Sono 36 le stagioni di coach Pancotto ai vertici del basket nazionale, 23 nel primo livello e 13 in Serie A2. Quattro, invece, le promozioni ottenute. Originario di Porto San Giorgio, nelle Marche, il tecnico ha anche portato la squadra della sua cittadina dalla Serie C alla B. Indicato cinque volte come “Coach dell’anno”, nel 2005 ha vinto anche il “Premio Reverberi”, noto come “Oscar del Basket”. Cinque anche le squadre diverse che il tecnico è riuscito a portare ai playoff di serie A/A1, raggiunti in 7 occasioni.