Terapie intensive sotto quota 700 e meno di mille nuovi positivi in Lombardia, anche se il dato risente come ogni lunedì del numero ridotto di tamponi processati. Confermato però il trend del tasso di positività, che si attesta all’8,3%, inferiore alla media nazionale, ed è un rapporto indipendente dalla quantità di test effettuata.

I numeri confortanti non possono non accompagnarsi all’appello alla massima prudenza nelle ore in cui l’affollamento registrato un po’ ovunque fa aumentare i timori di una terza ondata. Il bollettino della pandemia in regione è ancora caratterizzato da un andamento positivo, con una riduzione dei nuovi positivi e anche dei ricoverati.

A fronte di 11.317 tamponi processati, sono 945 i nuovi casi accertati in Lombardia. I pazienti guariti o dimessi sono 8.906, mentre altre 67 persone hanno perso la vita a causa del Covid. I pazienti più gravi, ricoverati in terapia intensiva sono 685, con una riduzione di 29, mentre nei reparti ordinari i degenti sono 5.053, con un calo di 106.

Numeri contenuti in tutte le province, visto anche il basso numero di tamponi. In provincia di Como i nuovi casi accertati sono 29 e tutti i territori, ad eccezione di Milano e Brescia, registrano meno di 100 contagi.