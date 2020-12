Italia zona rossa – senza eccezioni – dal 24 dicembre al 6 gennaio.

È questa l’ipotesi più drastica sulla quale si sta consumando un confronto serrato all’interno del governo.

Secondo quanto trapelato, il premier Giuseppe Conte sarebbe pronto a inasprire l’attuale assetto, che al momento prevede un blocco solamente il 25,26 dicembre e 1 gennaio, e il divieto di spostamento tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Ma cercherebbe una soluzione o una mediazione per evitare un lockdown prolungato e totale tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.

Soluzione, questa, che sembra invece caldeggiata da una serie di ministri, primo tra i quali Roberto Speranza. Anche molte Regioni – Veneto in testa, che ora è in forte difficoltà – spingono per bloccare l’Italia nelle due settimane di festa.

Attendista e prudente il governatore lombardo Attilio Fontana, a proposito della zona rossa durante le vacanze. “Il Governo ci ha rappresentato questa sua intenzione, riservandoci di dare dei chiarimenti circa cosa s’intenda per restrizioni ulteriori alla riunione di domani. Tutti quanti abbiamo chiesto che ci sia da un lato la certezza dei ristori per tutte quelle categorie colpite, dall’altro lato su quello che dovrà succedere nelle prossime settimane, in modo che gli operatori e gli imprenditori possano programmare il futuro”.