“Il 27 dicembre sarà un giorno simbolico dedicato alle vaccinazioni. Arriveranno in Lombardia poche centinaia di vaccini, che però inietteremo ai primi medici, infermieri, ai rappresentanti del mondo sanitario”: lo ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana, questa sera ospite in studio a Etg. “Dall’inizio di gennaio arriveranno le altre forniture per coprire la popolazione. Noi siamo pronti, abbiamo predisposto un piano ben preciso che verrà presentato domani mattina in conferenza stampa a Milano”.

“Credo sia giusto far capire alla gente come il vaccino rappresenti l’unico modo per liberarci da questa piaga che ci ha colpito – ha detto Fontana – Non ci sono alternative. Se la popolazione si vaccinerà integralmente, il virus sarà costretto a scomparire”.

Sulle misure stringenti varate dal Governo per le festività natalizie, Fontana ha commentato: “Quello che contesto è la frammentarietà con cui vengono prese queste misure. Non contesto il merito, mi rendo conto che la situazione è preoccupante. Anzichè chiudere tutto e poi riaprire tutto, è necessario individuare quei comportamenti che possiamo o dobbiamo eliminare e che ci consentano di mantenere un andamento del virus piatto. Questo credo si aspettino i cittadini”.