L’UnipolSai Briantea84 si gode la pausa natalizia dopo aver ricevuto il Premio Gazzetta Sports Awards come “atleta paralimpico dell’anno”. Il programma della ripresa degli allenamenti sarà reso noto all’inizio del prossimo gennaio 2021.

Da inizio ottobre, il gruppo guidato da Coach Daniele Riva ha lavorato al PalaMeda seguendo i protocolli di sicurezza, nel rispetto delle norme anti-contagio. La prima parte della preparazione si è svolta in ottica Final Four di Coppa Italia 2020, trofeo vinto poi dalla stessa squadra canturina per la quinta volta consecutiva, la settima in totale. La seconda, invece, si è concentrata in vista dell’inizio del campionato di Serie A Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, fissato attualmente per il prossimo 23 gennaio, con i biancoblù che debutteranno in trasferta a Reggio Calabria.