L’aggiornamento dei contagi riferiti alla giornata di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, in Lombardia, dove resta stabile, in lieve aumento, il tasso di positività, pari all’11,9%. Diminuiscono i ricoverati sia in terapia intensiva, dove si trovano 487 pazienti, 2 in meno rispetto al giorno precedente, sia negli altri reparti, dove si trovano 3.352 persone affette da Covid, 85 in meno.

A Como erano ieri 221 i nuovi contagi, in calo rispetto al giorno precedente.

La Lombardia ieri ha contato 3.056 positivi in più, a fronte di 25.467 tamponi processati. I guariti e dimessi dagli ospedali erano 2.287 in più.

Resta stabile, in lieve diminuzione, il numero dei decessi, 80 in un giorno. Dato che fa salire a 25.203 il drammatico bilancio delle vittime in Lombardia da inizio pandemia.

Milano resta, anche per estensione territoriale, la provincia più colpita da questa seconda ondata. Ieri ha registrato 800 nuovi contagi, dei quali 308 in città. Seguono Brescia, con 462 casi in più, Mantova con 328, e Pavia con 308. In provincia di Monza e Brianza sono 233 i nuovi positivi, a Como – come detto – 221. Un po’ di respiro per Varese, che ieri contava 157 casi in più, rispetto ai 650 del giorno precedente. A Lecco sono 136 i nuovi contagi, a Bergamo 122. Numeri più contenuti a Lodi (77), Cremona (76) e Sondrio (64).