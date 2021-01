Si alza il tasso di positività che arriva al 13,7%. A fronte di 20.331 tamponi effettuati sono 2.799 i nuovi positivi in Lombardia. In provincia di Como i casi sono oggi 288 in più e i numeri tornano a crescere anche in altri territori come Varese e Brescia.

E’ quanto emerge dal report odierno relativo ai contagi nella regione.

La situazione negli ospedali parla di due persone in più nelle terapie intensive (per un totale di 473) e di 61 in meno negli altri reparti (dove complessivamente si trovano 3.363 pazienti). I guariti/dimessi sono ulteriori 1.214.

Altri 34 i decessi.

Guardando i dati per provincia: dopo Milano che registra 753 casi (di cui 248 a Milano città), si collocano Varese con 566, Brescia con 455, subito dopo c’è Como con 288. Seguono Monza e Brianza con 159, Mantova con 125 e Bergamo con 121, 103 i nuovi positivi a Pavia. Gli altri territori contano meno di 100 positivi, Sondrio con 17 è il territorio con meno contagi oggi.