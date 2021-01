Scaduto il Dpcm di Natale, oggi e domani l’Italia torna zona gialla. Aperti tutti i negozi e i centri commerciali, i parrucchieri e i centri estetici. Si può uscire liberamente dalle 5 alle 22, ma all’interno della propria regione. I bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18 ed è possibile avere al tavolo al massimo quattro persone non conviventi. Dopo la chiusura sono permessi soltanto l’asporto e le consegne a domicilio. È consentito fare attività motoria e sportiva individuale all’aperto.

Nel weekend, il 9 e 10 gennaio, l’Italia sarà arancione. Resteranno dunque chiusi bar e ristoranti, con asporto e consegne a casa. Sarà consentito recarsi in farmacia, a fare la spesa, in edicola e dal tabaccaio, dal parrucchiere e nei centri estetici, e infine nei negozi. Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune tra le 5 e le 22, quando è previsto il coprifuoco, e fare attività motoria e sportiva all’aperto.

Da lunedì 11 gennaio e fino al 15, tornerà in vigore la divisione delle regioni in fasce di colore in base alla situazione epidemiologica. Con l’indice Rt sotto l’1 è prevista la zona gialla, che diventerà arancione con Rt pari a 1 e rossa con Rt pari a 1,25. Secondo il monitoraggio della scorsa settimana, la Lombardia aveva l’indice di contagio pari a 1 e la situazione non sembra migliorata negli ultimi giorni. Una volta definiti i colori delle regioni, i governatori potranno firmare ordinanze più restrittive su scuola, apertura negozi e spostamenti dei cittadini.