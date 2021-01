Nella giunta regionale ha fatto il suo ingresso ufficiale l’ex ministro comasco Alessandra Locatelli, che nel suo intervento in videoconferenza si è rivolta ai lombardi. “In questi mesi è stato un popolo gravemente tormentato e sacrificato – ha detto – che ha bisogno di riprendersi, rinascere, rimettere al centro la persona, la famiglia, senza lasciare indietro nessuno. Mi è stato dato un grande compito di cui sono orgogliosa. Io intendo tra le prime cose incontrare tutto quel mondo del volontariato, delle associazioni, delle strutture che ha lavorato incessantemente in questi mesi per essere vicino a tutti coloro che hanno avuto bisogno e che hanno ancora bisogno”.

“Sicuramente per il territorio comasco avere anche un rappresentante della giunta è sempre e comunque un vantaggio – ha commentato il Sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba – Como in questo momento per una serie di coincidenze sta facendo la parte del leone”.

Allo Sviluppo Economico è stato nominato assessore il leghista Guido Guidesi, originario della provincia di Lodi. “Ritengo che le istituzioni si debbano mettere a disposizione delle imprese, cercando di sostenere gli imprenditori e il lavoro nella strada che hanno deciso di seguire. – ha dichiarato – Vedo la Regione Lombardia e il mio assessorato come alleati delle imprese”.