“La nuova giunta è a tutti gli effetti operativa”: lo ha annunciato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, alla conferenza di presentazione della rinnovata squadra di governo che guiderà la Regione nei prossimi anni. “Questo è un momento importante per la nostra Regione – ha detto Fontana – E’ il momento della ripartenza. Stiamo affrontando ancora questa fase difficile dell’epidemia con la grande convinzione che con la vaccinazione riusciremo a sconfiggere il virus”.

Sostituiti gli assessori Giulio Gallera, Silvia Piani, Martina Cambiaghi. Al loro posto sono stati nominati Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare, Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia e Disabilità, e Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico. “Sicuramente è un compito difficile, complesso – ha detto Moratti – in un momento che è particolarmente difficile per tanti e drammatico per alcuni. E’ una responsabilità che ho deciso di prendermi per mettermi a servizio dei cittadini lombardi”.

Il governatore Fontana si è soffermato anche sull’ingresso della Lombardia in zona arancione e sul rinvio del ritorno a scuola per le superiori. “Noi siamo in una zona arancione molto vicina alla zona rossa – ha detto – Con l’Rt a 1,25 e con l’indice di occupazione delle rianimazioni rischiamo di passare in zona rossa. Dipende proprio da questo peggioramento dei numeri la decisione di rinviare di due settimane la riapertura delle scuole superiori. Nella nostra Regione è stata fatta una ricerca dalla quale emerge che purtroppo anche i dati epidemiologici che si riferiscono alla fascia di età dai 14 ai 19 anni sono preoccupanti. Ci sono tantissimi ragazzi che pur essendo paucisintomatici o asintomatici sono positivi e rischiano di diventare un mezzo attraverso il quale il virus si diffonde”.